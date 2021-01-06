Richter Alexander Hold
Folge 1861: Schwerstarbeit
45 Min.Folge vom 06.01.2021Ab 12
Marlies Lechner soll versucht haben, ihren Ehemann umzubringen. Die Frage ist nur: wie? Die schwergewichtige Angeklagte ist schon lange nicht mehr in der Lage, alleine das Bett zu verlassen ...
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1