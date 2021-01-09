Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der bekiffte Vampir

SAT.1Staffel 11Folge 1862vom 09.01.2021
Der bekiffte Vampir

Richter Alexander Hold

Folge 1862: Der bekiffte Vampir

45 Min.Folge vom 09.01.2021Ab 12

Der mürrische Frührentner Heinz Krupke soll dem elfjährigen Jonas an Halloween einen Joint gegeben und das Kind gezwungen haben, ihn zu rauchen. Wollte er ihm eine Lektion erteilen, weil der kleine Rabauke aus der Nachbarschaft zu viel Lärm macht?

