Richter Alexander Hold
Folge 1863: Zwei Mütter
45 Min.Ab 12
Nadja Evers weigerte sich, ihr zweijähriges Pflegekind seiner leiblichen Mutter zurückzugeben, weil sie ihr diese Verantwortung nicht zutraute. Hat sie jetzt sogar den Kleinen entführt, um ihn behalten zu können?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1