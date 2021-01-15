Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1866vom 15.01.2021
46 Min.Folge vom 15.01.2021Ab 12

Ottfried Bünger befand sich in einem heftigen Nachbarschaftskrieg. Als zuletzt auch noch seine gerade verstorbene Mutter verlacht und bloßgestellt wurde, soll er seinen verhassten Nachbarn mit Bauschaum erstickt haben.

