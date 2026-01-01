Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Ein A... im Hundezwinger

SAT.1Staffel 11Folge 1868
Ein A... im Hundezwinger

Richter Alexander Hold

Folge 1868: Ein A... im Hundezwinger

45 Min.Ab 12

Nachdem der Vater von Annika Fissler verstorben war, kümmerte sich ein Testamentsvollstrecker um das umfangreiche Erbe der 16-Jährigen. Doch statt das Geld für sie zu verwalten, hatte er innerhalb kürzester Zeit die 400.000 Euro selbst verprasst. Hat ihn Annika deshalb für immer entstellt?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

