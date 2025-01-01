Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1874
45 Min.Ab 12

Sonja Thiel soll mit ihrem Wagen wutentbrannt einen Radfahrer verfolgt haben, weil er ihr den Seitenspiegel abgetreten hat. Wenig später überfährt sie einen anderen Fahrradfahrer. Ist sie absichtlich auf ihn zugesteuert, weil sie ihn mit dem Vandalen verwechselt hat?

