Richter Alexander Hold
Folge 1874: Vom Sattel geholt
45 Min.Ab 12
Sonja Thiel soll mit ihrem Wagen wutentbrannt einen Radfahrer verfolgt haben, weil er ihr den Seitenspiegel abgetreten hat. Wenig später überfährt sie einen anderen Fahrradfahrer. Ist sie absichtlich auf ihn zugesteuert, weil sie ihn mit dem Vandalen verwechselt hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1