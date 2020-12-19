Richter Alexander Hold
Folge 1876: Frau ohne Herz
46 Min.Folge vom 19.12.2020Ab 12
Robert Berg ist Redaktionsassistent bei einer Frauenzeitschrift. Ihm wird vorgeworfen, seine Chefin erdrosselt zu haben, weil sie ihn ständig vor den Kollegen gedemütigt hatte. Doch Robert behauptet, die Schikanen waren nur gespielt, damit niemand hinter ihre Affäre kommen konnte ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
