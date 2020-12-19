Richter Alexander Hold
Folge 1877: Eiskalter Denkzettel
47 Min.Folge vom 19.12.2020Ab 12
Daniel Hesses Freundin trennt sich von ihm, als sie von seinen Vorstrafen erfährt. Wenig später wird sie überfallen und halbnackt an einen Laternenpfahl gebunden. Hat Daniel etwas damit zu tun?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
