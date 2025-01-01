Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

In guten wie in schlechten Zeiten

SAT.1Staffel 11Folge 1878
In guten wie in schlechten Zeiten

Richter Alexander Hold

Folge 1878: In guten wie in schlechten Zeiten

46 Min.Ab 12

Moritz Steiger ist stinksauer, weil sein Vater die Familie für seine Geliebte endgültig verlassen will. Der 18-Jährige demoliert in seiner Wut etliche Autos des Gebrauchtwarenhändlers mit einem Hammer. Ist Moritz danach auch auf seinen Vater losgegangen?

