In guten wie in schlechten ZeitenJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1878: In guten wie in schlechten Zeiten
46 Min.Ab 12
Moritz Steiger ist stinksauer, weil sein Vater die Familie für seine Geliebte endgültig verlassen will. Der 18-Jährige demoliert in seiner Wut etliche Autos des Gebrauchtwarenhändlers mit einem Hammer. Ist Moritz danach auch auf seinen Vater losgegangen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1