Richter Alexander Hold
Folge 1879: Armes Bärchen
45 Min.Ab 12
Der 14-jährige Nico Illmann macht sich Sorgen um seinen kleinen Stiefbruder Ruben, den alle in der Schule ärgern, weil er so bemuttert wird. Jetzt wurde Rubens Mutter in einen Keller gesperrt und tagelang gefangen gehalten. Steckt Nico dahinter?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1