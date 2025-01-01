Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Armes Bärchen

SAT.1Staffel 11Folge 1879
Armes Bärchen

Armes BärchenJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1879: Armes Bärchen

45 Min.Ab 12

Der 14-jährige Nico Illmann macht sich Sorgen um seinen kleinen Stiefbruder Ruben, den alle in der Schule ärgern, weil er so bemuttert wird. Jetzt wurde Rubens Mutter in einen Keller gesperrt und tagelang gefangen gehalten. Steckt Nico dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen