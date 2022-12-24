Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Der Weiberheld

SAT.1Staffel 11Folge 1880vom 24.12.2022
Der Weiberheld

Richter Alexander Hold

Folge 1880: Der Weiberheld

46 Min.Folge vom 24.12.2022Ab 12

Franziska Müller wurde nach einem One-Night-Stand von einem verheirateten Gastwirt fallen gelassen. Hat die Kfz-Mechanikerin deshalb an seinem Pkw die Bremsschläuche manipuliert? Und wurde bei dem folgenden Unfall die Ehefrau des Gastwirtes ungewollt zum Opfer, weil sie zufällig an diesem Tag den Wagen fuhr?

