Richter Alexander Hold
Folge 1884: Der Ball ist rund
45 Min.Ab 12
Der Fußballprofi Erik Zasser soll versucht haben, seine Frau zu überfahren. Doch was ist das Motiv des Ehemannes? Wollte Erik Zasser seine Frau bestrafen, weil sie früher als Prostituierte gearbeitet hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1