SAT.1Staffel 11Folge 1887vom 27.02.2021
45 Min.Folge vom 27.02.2021Ab 12

Die Friseurmeisterin Doris Schmied wollte ihren alleinstehenden Sohn unter die Haube bringen. Doch die Verkupplungsaktion ging nach hinten los, denn mit den Kandidatinnen hatte sie nichts als Ärger. Hat die Angeklagte in ihrer Wut versucht, eine der Frauen zu töten und im Wald verschwinden zu lassen?

SAT.1
