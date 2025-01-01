Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Räuber in der Mülltüte

SAT.1Staffel 11Folge 1890
Der Räuber in der Mülltüte

Der Räuber in der MülltüteJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1890: Der Räuber in der Mülltüte

43 Min.Ab 12

Kai Schmidt wollte seiner kleinen Schwester ein Smartphone schenken, damit sie sich beim Telefonieren auch sehen können. Denn seit die Kleine im Heim leben muss, vermissen sich die Geschwister sehr. Hat der 17-Jährige deshalb einen Supermarkt überfallen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen