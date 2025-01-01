Richter Alexander Hold
Folge 1894: Die diebische Paketbotin
45 Min.Ab 12
Die Zustellerin Erika Lindner soll sich an den Paketen vergriffen haben, die sie ausliefern musste. Hat die schüchterne Frau wirklich gestohlen? Und warum hatte sie innerhalb kürzester Zeit plötzlich 17.000 Euro Schulden?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1