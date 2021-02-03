Die Zwillinge und der andere BruderJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1897: Die Zwillinge und der andere Bruder
45 Min.
Folge vom 03.02.2021
Ab 12
Jonas Reiter soll vor sieben Jahren die Freundin seines Bruders getötet haben, weil sie ihn abgewiesen hat. Doch der Angeklagte behauptet, sie hätte seine Gefühle erwidert. Wollen ihm seine Zwillingsbrüder die Tat nur anhängen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1