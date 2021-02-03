Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Die Zwillinge und der andere Bruder

SAT.1Staffel 11Folge 1897vom 03.02.2021
Die Zwillinge und der andere Bruder

Die Zwillinge und der andere BruderJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1897: Die Zwillinge und der andere Bruder

45 Min.Folge vom 03.02.2021Ab 12

Jonas Reiter soll vor sieben Jahren die Freundin seines Bruders getötet haben, weil sie ihn abgewiesen hat. Doch der Angeklagte behauptet, sie hätte seine Gefühle erwidert. Wollen ihm seine Zwillingsbrüder die Tat nur anhängen?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen