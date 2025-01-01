Richter Alexander Hold
Folge 1898: Zoff im Männerparadies
46 Min.Ab 12
Britta Decker wollte ihrem Sohn eine Ausbildungsstelle in dem Baumarkt besorgen, in dem sie arbeitet. Doch der Sprössling ihrer verhassten Kollegin wurde vorgezogen. Hat die Angeklagte deshalb ein Waschbecken auf sie geworfen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1