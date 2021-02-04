Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Flucht aus dem Kinderheim

SAT.1Staffel 11Folge 1899vom 04.02.2021
Flucht aus dem Kinderheim

Flucht aus dem KinderheimJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1899: Flucht aus dem Kinderheim

45 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 12

Der 15-jährige Timo Pirch soll seine strenge Heimleiterin niedergeschlagen haben, um ihren Wagen zu stehlen. Angeblich wollte er damit zu seiner jüngeren Schwester fahren, die bei einer Pflegefamilie untergekommen ist. Aber warum? Hatte er Angst um sie?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen