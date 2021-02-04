Angst vor dem VerteidigerJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1901: Angst vor dem Verteidiger
45 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 12
Der 18-jährige Niklas Scherer soll bei einer Drogenübergabe einen verdeckten Ermittler erschossen haben. Kurz vor seiner Verhandlung tauscht er in letzter Minute seinen Verteidiger aus. Warum?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
