SAT.1Staffel 11Folge 1901vom 05.02.2021
Folge 1901: Zwangsehe

45 Min.Folge vom 05.02.2021Ab 12

Ahmet Cengiz soll seine 17-jährige Tochter betäubt und in die Türkei verschleppt haben, um sie dort gegen ihren Willen zu verheiraten. Doch sogar seine deutschen Nachbarn halten ihn für sehr modern und aufgeschlossen und trauen ihm die Tat nicht zu ...

SAT.1
