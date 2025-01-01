Richter Alexander Hold
Folge 1905: Gott in weiß
45 Min.Ab 12
Sebastian Bauer musste um das Leben seiner dreijährigen Tochter fürchten, weil ihr behandelnder Arzt nach einer Blinddarm-OP einen Tupfer im Bauch der Kleinen vergessen hatte. Hat der Angeklagte den Chirurgen dafür büßen lassen?
