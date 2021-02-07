Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Krieg auf dem Bauernhof

SAT.1Staffel 11Folge 1907vom 07.02.2021
45 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 12

Die 16-jährige Tine Schoppert hatte Mitleid mit den Kühen ihres Nachbarn, die bei dem ruppigen Landwirt ein sehr armseliges Leben führen. Hat sie ihm deshalb eine ätzende Silage-Mischung über den Kopf geschüttet?

