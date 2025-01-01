Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Abkühlung gefällig?

SAT.1Staffel 11Folge 1915
Abkühlung gefällig?

Richter Alexander Hold

Folge 1915: Abkühlung gefällig?

45 Min.Ab 12

Die zehnjährige Celina Jürgensen benimmt sich wie eine Prinzessin und bringt mit ihrer zickigen und hinterlistigen Art jeden auf die Palme. Dafür hat sie jetzt die Quittung bekommen: Sie wurde auf einer Faschingsfeier an eine Dusche gebunden und mit kaltem Wasser durchnässt - aber von wem?

