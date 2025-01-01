Richter Alexander Hold
Folge 1916: Immer Ärger mit dem Krupke
46 Min.Ab 12
Nicole Taneja soll ihren nervigen Nachbarn angegriffen haben, weil er sie der Scheinehe bezichtigt. Hat er sie und ihren indischen Ehemann sogar anonym angezeigt? Und was ist an den Unterstellungen dran?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
