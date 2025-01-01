Pflegefall durchs FitnessstudioJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1921: Pflegefall durchs Fitnessstudio
45 Min.Ab 12
Karsten Sommer musste sein Blumengeschäft aufgeben, um seine kranke Frau zu pflegen. Von seiner Sachbearbeiterin bei der ARGE fühlte er sich in dieser schweren Zeit nur schikaniert. Hat er sie deshalb angegriffen?
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
