Angst vor der Abschiebung

SAT.1Staffel 11Folge 1923vom 19.02.2021
Folge 1923: Angst vor der Abschiebung

46 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12

Der 17-jährige Juri Novikov ist bereits mehrfach vorbestraft. Weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, droht ihm nun die Abschiebung nach Kasachstan. Geht er sogar über Leichen, um das zu verhindern?

