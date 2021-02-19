Angst vor der AbschiebungJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1923: Angst vor der Abschiebung
46 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12
Der 17-jährige Juri Novikov ist bereits mehrfach vorbestraft. Weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, droht ihm nun die Abschiebung nach Kasachstan. Geht er sogar über Leichen, um das zu verhindern?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
© SAT.1