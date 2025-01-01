Richter Alexander Hold
Folge 1925: Der Chirurg und sein Sohn
46 Min.Ab 12
Der Medizinstudent Pascal Wolf konnte jahrelang das Vermögen seines reichen Vaters verprassen. Hat der verwöhnte Sohn dann tatsächlich seinen Vater mit einer Narkosespritze attackiert, nachdem dieser ihm plötzlich den Geldhahn zugedreht hatte?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1