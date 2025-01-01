Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Chirurg und sein Sohn

SAT.1Staffel 11Folge 1925
Folge 1925: Der Chirurg und sein Sohn

46 Min.Ab 12

Der Medizinstudent Pascal Wolf konnte jahrelang das Vermögen seines reichen Vaters verprassen. Hat der verwöhnte Sohn dann tatsächlich seinen Vater mit einer Narkosespritze attackiert, nachdem dieser ihm plötzlich den Geldhahn zugedreht hatte?

