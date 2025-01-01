Junger Mann zum Mitreisen gesuchtJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1928: Junger Mann zum Mitreisen gesucht
48 Min.Ab 12
Der 17-jährige Jonas Sauer hat sich bis über beide Ohren in die Schausteller-Tochter Lilli verliebt. Um in ihrer Nähe sein zu können, heuerte er sogar bei ihrem Vater an. Doch der wollte der Beziehung ein Ende setzen. Hat Jonas deshalb versucht, den Vater seiner Freundin umzubringen?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1