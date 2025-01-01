Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 1929
Folge 1929: Gerechtigkeit für Luca

46 Min.Ab 12

Harry Ried hat nachts mit überhöhter Geschwindigkeit einen Jugendlichen totgefahren. Er kam mit einer Bewährungsstrafe davon. Wenig später wird Harry Ried bei einem Maifest in seinem Auto angezündet. Wollte ihn jemand härter bestrafen?

SAT.1
