Richter Alexander Hold
Folge 1930: Mr. Braincrushers Geburtstag
49 Min.Ab 12
Der ehemalige Wrestler Axel Kowalski soll versucht haben, den arroganten Freund seiner Tochter umzubringen. Hat er den Anwalt niedergestreckt und in einem Müllcontainer entsorgt, weil er von ihm als Versager beschimpft wurde?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1