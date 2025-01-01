Rache am Kaffeefahrt-BetrügerJetzt kostenlos streamen
Folge 1932: Rache am Kaffeefahrt-Betrüger
Heiko Gablenz veranstaltet Kaffeefahrten. Schon viele Rentner fühlten sich im Nachhinein von ihm betrogen, weil die Produkte nichts taugten, die er ihnen aufgeschwatzt hat. Nun soll ihn die Enkelin eines Reisegastes überfallen und ihm mit seinen Waren buchstäblich "das Maul gestopft" haben.
