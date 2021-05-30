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Richter Alexander Hold

Leiche im Keller

SAT.1Staffel 11Folge 1935vom 30.05.2021
Leiche im Keller

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Richter Alexander Hold

Folge 1935: Leiche im Keller

46 Min.Folge vom 30.05.2021Ab 12

Die alleinerziehende Mutter Nina Brückner soll sich mitten in der Nacht in das angrenzende Haus geschlichen und ihre Nachbarin schwer verletzt haben. Was wollte die Angeklagte um diese Zeit dort? Hat sie eine Affäre mit dem Mann des Opfers?

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