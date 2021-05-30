Richter Alexander Hold
Folge 1935: Leiche im Keller
46 Min.Folge vom 30.05.2021Ab 12
Die alleinerziehende Mutter Nina Brückner soll sich mitten in der Nacht in das angrenzende Haus geschlichen und ihre Nachbarin schwer verletzt haben. Was wollte die Angeklagte um diese Zeit dort? Hat sie eine Affäre mit dem Mann des Opfers?
Weitere Folgen in Staffel 11
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Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold