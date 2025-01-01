Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Spanner von der Ostwaldstraße

SAT.1Staffel 11Folge 1939
Folge 1939: Der Spanner von der Ostwaldstraße

48 Min.Ab 12

Kim Herzog wurde wochenlang von ihrem Nachbarn mit dem Fernrohr beobachtet und dadurch in Angst und Schrecken versetzt. Hat sie schließlich in ihrer Verzweiflung so lange auf ihn eingeschlagen, bis er aus dem Fenster stürzte?

