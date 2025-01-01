Richter Alexander Hold
Folge 1945: Sklaven vom Supermarkt
45 Min.Ab 12
Felix Rückert treibt als Regionalleiter eines Dienstleisters die Regalauffüller in Supermärkten zur Arbeit an. Hat er nun auch noch eine seiner unterbezahlten Angestellten zu sexuellen Diensten genötigt?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Copyrights:© SAT.1