Richter Alexander Hold
Folge 1947: Klavier oder Kochtopf
45 Min.Ab 12
Die 14-jährige Sina Gruber wollte mit ihrem Freund Flo in den Ferien verreisen. Doch Flos Mutter sagte die Reise kurzfristig ab, weil ihr Sohn stattdessen ein Klavierkonzert geben sollte. Hat Sina deshalb in ihrer Wut dafür gesorgt, dass die ehrgeizige Mutter die Treppe hinunterstürzt?
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1