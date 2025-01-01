Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Klavier oder Kochtopf

SAT.1Staffel 11Folge 1947
Klavier oder Kochtopf

Klavier oder KochtopfJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1947: Klavier oder Kochtopf

45 Min.Ab 12

Die 14-jährige Sina Gruber wollte mit ihrem Freund Flo in den Ferien verreisen. Doch Flos Mutter sagte die Reise kurzfristig ab, weil ihr Sohn stattdessen ein Klavierkonzert geben sollte. Hat Sina deshalb in ihrer Wut dafür gesorgt, dass die ehrgeizige Mutter die Treppe hinunterstürzt?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen