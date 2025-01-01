Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 11Folge 1948
Folge 1948: Never ever FKK

45 Min.Ab 12

Sina Daume verbrachte mit ihrem neuen Freund und dessen 15-jähriger Tochter Charlotte einen Kurzurlaub. Weil Charlotte in der Freikörper-Feriensiedlung die ganze Zeit nur bockig war, soll die Angeklagte die Jugendliche in einem nahegelegenen Moor ausgesetzt haben. Doch dann erlitt Charlotte in dieser Nacht einen schlimmen epileptischen Anfall. Wird Sina Daume nun dafür zur Rechenschaft gezogen?

