Richter Alexander Hold
Folge 1953: Sophies neue Freunde
45 Min.Ab 12
Die 14-jährige Sophie Schuster soll einem jüngeren Schüler Haarspray in die Augen gesprüht, ihn bestohlen und dann vor ein Moped geschubst haben. Ist Sophie nach dem Umzug in die Stadt an falsche Freunde geraten?
