Der Preis für eine NiereJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1955: Der Preis für eine Niere
46 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12
Monika Schmidt war lange arbeitslos, dann bot ihr Bruder ihr eine Stelle in seinem Autohaus an. Voller Dankbarkeit spendete sie dem Dialysepatienten wenig später eine Niere. Doch kurz nach dem Krankenhausaufenthalt wurde sie wieder entlassen. Hat ihr Bruder sie nur ausgenutzt?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1