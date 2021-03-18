Richter Alexander Hold
Folge 1956: Du armer Idiot
46 Min.Folge vom 18.03.2021Ab 12
Lukas Gerber hatte erfahren, dass er möglicherweise gar nicht der leibliche Vater seiner Tochter ist. Jahrelang soll ihn seine Freundin mit seinem Bruder betrogen haben. Wollte Lukas ihn deshalb umbringen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1