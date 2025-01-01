Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Babette und der Scharlatan

SAT.1Staffel 11Folge 1957
Babette und der Scharlatan

Babette und der ScharlatanJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1957: Babette und der Scharlatan

45 Min.Ab 12

Babette Leusch war die Assistentin eines Wunderheilers. Sie hat totkranken Patienten die Geheilte vorgespielt und damit ihrem Chef neue zahlungswillige Kunden zugeführt. Doch dann bekam sie ein schlechtes Gewissen. Wurde sie deshalb ermordet?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen