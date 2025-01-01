Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 11Folge 1959
Folge 1959: Sherlock Junior

46 Min.Ab 12

Jaqueline Lange ist mit ihrem Mann aufs Land gezogen, als er dort eine Stelle als Filialleiter eines Supermarktes angeboten bekam. Doch sie langweilt sich schon bald und fühlt sich von ihm vernachlässigt. Als sie dann noch glaubt, dass er sie betrügt, soll sie mit dem Spaten auf ihn losgegangen sein ...

