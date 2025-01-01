Richter Alexander Hold
Folge 1959: Sherlock Junior
46 Min.Ab 12
Jaqueline Lange ist mit ihrem Mann aufs Land gezogen, als er dort eine Stelle als Filialleiter eines Supermarktes angeboten bekam. Doch sie langweilt sich schon bald und fühlt sich von ihm vernachlässigt. Als sie dann noch glaubt, dass er sie betrügt, soll sie mit dem Spaten auf ihn losgegangen sein ...
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1