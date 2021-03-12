Der Teeniemütter-CheckerJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 1960: Der Teeniemütter-Checker
46 Min.Folge vom 12.03.2021Ab 12
Der 18-jährige Kevin Holzmann soll die Mutter seiner 14-jährigen Freundin bestohlen haben. Zur Verhandlung muss er erst von der Polizei geholt werden, denn Kevin ist ein Rüpel - aber ist er deshalb auch ein Dieb?
