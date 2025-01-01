Richter Alexander Hold
Folge 1962: Auge um Auge
45 Min.Ab 12
Markus Groß ist rasend eifersüchtig. Er konnte es gar nicht ertragen, dass seine Freundin von einem Friseur umgarnt wurde. Ist Markus deshalb dafür verantwortlich, dass sich der Friseur eine Schere ins Auge gerammt hat?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1