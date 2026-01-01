Richter Alexander Hold
Folge 1965: Unterhalt
45 Min.Ab 12
Nina Fischer hat für ihre Karriere Mann und Kind verlassen und ist zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Nachdem ihr Ex sich neu verliebte, soll sie die Zahlungen einfach eingestellt haben. Würde sie ihrer kleinen Tochter so etwas antun?
