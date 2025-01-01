Richter Alexander Hold
Folge 1966: Der grausame Schülerblog
45 Min.Ab 12
Die 13-jährige Leonie hat sich in ihrem Schülerblog regelmäßig über das schlechte Essen in der Schulkantine ausgelassen. Der Köchin wurde schließlich sogar gekündigt. Deshalb soll sie die Schülerin eine ganze Nacht lang in einen alten Schuppen eingesperrt und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst haben.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1