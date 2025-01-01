Richter Alexander Hold
Folge 1968: Die Putzfrau war's
46 Min.Ab 12
Tatjana arbeitet als Haushaltshilfe bei der Familie Breier. Die vierfache Mutter lebt in großer finanzieller Not, weil ihr Ehemann große Schulden angehäuft hat. Deshalb soll Tatjana ihre Arbeitgeberin bestohlen haben. Hat sie anschließend sogar versucht sie umzubringen, um ihre Tat zu vertuschen?
