Frauentausch

SAT.1Staffel 11Folge 1972
Folge 1972: Frauentausch

45 Min.Ab 12

Paul Reuter geht Fußball über alles. Für die Europameisterschaft hatte er sich extra einen neuen Flachbildschirm gekauft. Am 28. Juni freute er sich auf das Halbfinale Deutschland gegen Italien. Doch kurz nach dem Anstoß schüttete ihm seine keifende Nachbarin Bier in den neuen Fernseher! Hat er ihr deshalb voller Wut eine Bierdose an den Kopf geworfen?

SAT.1
