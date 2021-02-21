Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Poolparty

SAT.1Staffel 11Folge 1977vom 21.02.2021
Folge 1977: Die Poolparty

46 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 12

Als Magnus seine Freunde übers Internet zu seinem 18. Geburtstag bitten möchte, stellt er die Einladung versehentlich öffentlich ins Netz. So erscheinen auf seiner noblen Poolparty nicht nur willkommene Gäste. Es wird randaliert, geklaut, das Auto seiner Eltern geschrottet und Magnus endet mit gebrochener Nase im Krankenhaus. Für die Eskalation soll ein junger Maler und Lackierer verantwortlich sein. War er neidisch auf das wohlhabende Elternhaus von Magnus?

