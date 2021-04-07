Richter Alexander Hold
Folge 1979: Pflege in Thailand
45 Min.Folge vom 07.04.2021Ab 12
Annika Schenk hatte immer ein besonders gutes Verhältnis zu ihrem Vater. Doch als er nach einem Schlaganfall ins Koma fiel, soll ihn die alleinerziehende Mutter eiskalt bestohlen haben.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1