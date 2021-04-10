Richter Alexander Hold
Folge 1983: Falsch gewettet
45 Min.Folge vom 10.04.2021Ab 12
Dem Marketingleiter Simon Winklerbach ist die Frau davongelaufen. Sie hielt sich mit dem gemeinsamen Sohn bei ihrer Schwester versteckt. Hat Simon seine Schwägerin niedergeschlagen, um endlich ihre Adresse zu erfahren?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1